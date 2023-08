Historiadora Joana Neves fala sobre a Fundação de Aquidauana na câmara nesta quinta

A renomada historiadora Joana Neves, escritora do livro “Porto para o Pantanal. A Fundação de Aquidauana: civilização e dependência”, volta a cidade nesta semana e participa de uma aula pública sobre Educação e a Fundação de Aquidauana.Também participa da aula o professor Aguinaldo Rodrigues Gomes, docente da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).



Joana Neves é professora aposentada da Universidade Federal da Paraíba, desde 1995. Foi aluna da USP na graduação e no mestrado, e após a aposentadoria, defendeu sua tese de doutorado na mesma instituição. Formada desde 1966, Joana Neves morou e lecionou em Aquidauana, sendo uma das idealizadoras do curso de Estudos Sociais do CPA. Em 1970, com o fim das escolas experimentais e o fechamento do Serviço de Ensino Vocacional no estado de São Paulo, a professora Joana recebeu o convite de lecionar em Aquidauana, então município do estado de Mato Grosso, na recém fundada Universidade Estadual de Mato Grosso/UEMT que, a partir de 1978, com a divisão do estado, tornou-se a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Desde então, Aquidauana foi muitas vezes tema de pesquisa da historiadora, que não esconde o carinho que tem pela cidade.

Já o professor Aguinaldo Rodrigues Gomes, possui graduação em história pela Universidade Federal de Uberlândia (1997), mestrado em educação pela Universidade Federal de Uberlândia (2000) e doutorado em doutorado em educação pela Universidade Estadual de Campinas (2015). Atualmente é voluntário do Conselho Municipal de Cultura e do Patrimônio Cultural, docente do corpo permanente - programa de pós-graduação em estudos culturais, docente do corpo permanente - programa de pós-graduação em educação Rondonópolis e docente da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

O evento acontece na quinta-feira, dia 24, na Câmara de Vereadores, 19 horas. E, contará também, com a presença dos primeiros professores do curso de Estudos Sociais do CPA. Além desse compromisso, a professora Joana Neves participará na sexta-feira (25), da Reinauguração do Museu de Arte Pantaneira “Manoel Antônio Paes de Barros”. A realização do evento é do Instituto Morro Azul, Prefeitura de Aquidauana e da Câmara de Vereadores.