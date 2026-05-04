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Hoje é dia de Plantão de vacinação na ESF José Vória em Aquidauana

O atendimento para vacinação acontecerá em horário estendido, das 17h às 20h, facilitando o acesso para quem não consegue comparecer durante o expediente regular.

Redação

Publicado em 04/05/2026 às 14:00

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O Pantaneiro

A população de Aquidauana tem um compromisso importante com a saúde nesta segunda-feira (04). A Estratégia de Saúde da Família (ESF) José Vória realiza hoje o plantão de vacinação em horário estendido, das 17h às 20h, facilitando o acesso para quem não consegue comparecer durante o expediente regular.

A ação faz parte da mobilização da Prefeitura para ampliar a cobertura vacinal no município, oferecendo tanto a imunização contra a gripe quanto a atualização do cartão vacinal. A iniciativa busca garantir mais comodidade à população e reforçar a prevenção de doenças, especialmente neste período de maior circulação de vírus respiratórios.

De acordo com o cronograma divulgado, a ESF José Vória é a primeira unidade a receber o atendimento especial neste mês de maio, dando início a uma série de plantões que acontecerão em outros bairros ao longo dos próximos dias.

O público prioritário inclui idosos, gestantes, crianças pequenas, pessoas com comorbidades, professores, motoristas e profissionais da saúde e segurança. A recomendação é que os moradores levem a carteira de vacinação ou o cartão do SUS para facilitar o atendimento.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacinação é uma das formas mais eficazes de proteção coletiva e individual, e destaca a importância da participação da comunidade para manter a cidade protegida.

Com horário ampliado e atendimento descentralizado, a expectativa é de grande procura já neste primeiro dia de ação no posto José Vória.

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