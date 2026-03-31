Acessibilidade

31 de MarÃ§o de 2026 • 14:33

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
SaÃºde

Hoje Ã© dia de vacinaÃ§Ã£o contra a gripe no Nova Aquidauana

Centro da Juventude serÃ¡ ponto de vacinaÃ§Ã£o das 16h Ã s 20h para grupos prioritÃ¡rios; populaÃ§Ã£o deve levar cartÃ£o SUS ou carteira de vacinaÃ§Ã£o

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 31/03/2026 Ã s 07:40

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A orientaÃ§Ã£o Ã© que os interessados compareÃ§am ao local portando cartÃ£o SUS ou carteira de vacinaÃ§Ã£o / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana realiza nesta terça-feira (31), uma ação de vacinação contra a gripe voltada aos moradores do bairro Nova Aquidauana e regiões próximas. O atendimento acontece das 16h às 20h no Centro da Juventude, com horário estendido para facilitar o acesso da população que trabalha durante o dia.

A vacina é destinada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, que incluem idosos, gestantes, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com comorbidades, professores, profissionais da saúde, forças de segurança e motoristas em geral. A imunização é gratuita e oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A orientação é que os interessados compareçam ao local portando cartão SUS ou carteira de vacinação, documentos que auxiliam no registro da dose aplicada e na atualização do calendário vacinal. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de levar a família e avisar vizinhos e amigos sobre a ação.

A vacina contra a gripe é segura e eficaz, contribuindo para a redução do risco de complicações da doença, internações e óbitos, especialmente entre os grupos mais vulneráveis. A ação integra as estratégias da gestão municipal para ampliar a cobertura vacinal e proteger a população durante o período de maior circulação do vírus influenza.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

ServiÃ§os

Aquidauana leva serviÃ§os pÃºblicos em aÃ§Ã£o itinerante na Vila Pinheiro

SaÃºde

Aquidauana inicia aÃ§Ã£o itinerante para atendimento cardiovascular

Representatividade

Advogado de Aquidauana serÃ¡ novo ministro dos Povos IndÃ­genas

IndÃ­gena de Taunay se forma em Engenharia Civil pelo IFMS

Governo de MS lanÃ§a 'ColetÃ¢nea MS Alfabetiza IndÃ­gena'

Aquidauana investe R$ 2,4 milhÃµes em educaÃ§Ã£o indÃ­gena com kits, uniformes e parquinhos

SaÃºde

Dia D de vacinaÃ§Ã£o contra a gripe aplica mais de 870 doses em Aquidauana

Publicidade

Oportunidade

Semana comeÃ§a com 30 oportunidades de emprego em Aquidauana

ÃšLTIMAS

Fogo

IncÃªndio atinge residÃªncia e destrÃ³i veÃ­culo na madrugada em AnastÃ¡cio

Apesar dos danos materiais, nÃ£o houve registro de vÃ­timas. HÃ¡ suspeita de que o fogo tenha sido provocado de forma intencional

TragÃ©dia

Homem Ã© morto a facadas apÃ³s discussÃ£o no bairro Cristo Rei em AnastÃ¡cio

O crime aconteceuÂ na Ãºltima sexta-feira (27) por volta das 21h30 e Ã© investigado como homicÃ­dio doloso

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo