Hoje Ã© dia de vacinaÃ§Ã£o contra a gripe no Nova Aquidauana

A orientaÃ§Ã£o Ã© que os interessados compareÃ§am ao local portando cartÃ£o SUS ou carteira de vacinaÃ§Ã£o / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana realiza nesta terça-feira (31), uma ação de vacinação contra a gripe voltada aos moradores do bairro Nova Aquidauana e regiões próximas. O atendimento acontece das 16h às 20h no Centro da Juventude, com horário estendido para facilitar o acesso da população que trabalha durante o dia.

A vacina é destinada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, que incluem idosos, gestantes, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com comorbidades, professores, profissionais da saúde, forças de segurança e motoristas em geral. A imunização é gratuita e oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A orientação é que os interessados compareçam ao local portando cartão SUS ou carteira de vacinação, documentos que auxiliam no registro da dose aplicada e na atualização do calendário vacinal. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de levar a família e avisar vizinhos e amigos sobre a ação.

A vacina contra a gripe é segura e eficaz, contribuindo para a redução do risco de complicações da doença, internações e óbitos, especialmente entre os grupos mais vulneráveis. A ação integra as estratégias da gestão municipal para ampliar a cobertura vacinal e proteger a população durante o período de maior circulação do vírus influenza.

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