Hoje é o último dia do Campeonato Brasileiro de Canoagem em Piraputanga

O Pantaneiro

Hoje, domingo (14), é o último dia da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem Descida, nas modalidades clássica e sprint (provas de velocidade nas corredeiras), no distrito de Piraputanga, em Aquidauana. As provas iniciaram na sexta-feira (12).



O evento é organizado pelo Clube de Regatas Aquidauana (CRA), em parceria com a Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul (FCaMS) e a Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), e conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), Prefeitura Municipal de Aquidauana e a Fundação de Esporte do Município de Aquidauana (Fema).



Ao todo, são quatro categorias em disputa, divididas em Feminino Sênior, Feminino Master, Junior, Masculino Sênior, Masculino Master A, Masculino Master B, Turismo, Duck Masculino, Duck Misto.



O Distrito de Piraputanga, no município de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, exibe uma história rica e beleza natural. Localizado na região pantaneira, Piraputanga destaca-se pelas suas paisagens, vegetação e cachoeiras cristalinas, abrigando uma diversidade única de fauna e flora.



Na manhã de sábado aconteceu a largada prova clássica de 5 km, na parte tarde houve os treinos livres para a Prova de Sprint (Corredeira do Serrano).



Programação



Domingo (14)

09h30 - Largada Primeira Descida.

10h30 - Largada Segunda Descida.

11h30 - Término das Provas.

12h00 - Início da cerimônia de premiação