Hoje é o último dia para contribuintes de Aquidauana aproveitarem descontos no IPTU 2025

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

Termina nesta quarta-feira, 30 de abril, o prazo para que os contribuintes de Aquidauana aproveitem os descontos oferecidos no pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025. A data é válida tanto para o pagamento da cota única quanto para a primeira parcela do imposto.



Quem optar pela quitação à vista tem direito a 20% de desconto. Já os contribuintes que escolherem o parcelamento em até cinco vezes garantem 10% de desconto no valor total.



O carnê pode ser retirado pessoalmente na sede da Tributação, localizada na Rua Luiz da Costa Gomes, nº 564, bairro Vila Cidade Nova. Também está disponível de forma digital no site oficial da Prefeitura de Aquidauana: www.aquidauana.ms.gov.br.



O atendimento no Núcleo de Receitas – Tributação ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, sem intervalo para o almoço. Informações adicionais podem ser obtidas pelos telefones (67) 3240-1400 e (67) 99176-6083 (WhatsApp).



A campanha é promovida pela Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de Aquidauana.

