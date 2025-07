Hoje tem almoço do Porco no Rolete em Aquidauana

O Pantaneiro

Ainda estão à venda os ingressos para a 7ª edição do tradicional Porco no Rolete, que será realizada neste domingo (6), das 12h às 14h, no Clube ARPA, em Aquidauana. O evento é promovido pela Paróquia Nossa Senhora da Conceição, da Diocese de Jardim, e contará com o apoio do CTG Ponta Porã e Assadores de Aquidauana.

No cardápio, os participantes poderão saborear porco no rolete acompanhado de arroz, feijão gordo, mandioca, farofa e salada. O valor do ingresso é de R$ 50,00, com entrada gratuita para crianças de até 8 anos. É importante lembrar que cada participante deve levar seu prato e talheres, pois a refeição será servida somente no local.