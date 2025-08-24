Hoje tem apresentação do elenco e comissão do CRA no Wills Restaurante

Shopping Atlântico / Divulgação, Arquivo

O Tricolor Pantaneiro se apresenta à população da cidade para que todos possam conhecer os jogadores e representar o Pantanal na temporada de 2025.

Neste domingo (24), a partir das 11h, o Wills Restaurante vai ser palco da apresentação do elenco e comissão do C.R.A Aquidauana.

Hoje será feijoada liberada mais show ao vivo de pagode, com ingressos a partir de R$ 60.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!