Hoje tem apresentação do elenco e comissão do CRA no Wills Restaurante

O Tricolor Pantaneiro se apresenta à população da cidade
Shopping Atlântico / Divulgação, Arquivo
Neste domingo (24), a partir das 11h, o Wills Restaurante vai ser palco da apresentação do elenco e comissão do C.R.A Aquidauana.
O Tricolor Pantaneiro se apresenta à população da cidade para que todos possam conhecer os jogadores e representar o Pantanal na temporada de 2025.
Hoje será feijoada liberada mais show ao vivo de pagode, com ingressos a partir de R$ 60.
