24 de Agosto de 2025 • 15:14

Aquidauana

Hoje tem apresentação do elenco e comissão do CRA no Wills Restaurante

O Tricolor Pantaneiro se apresenta à população da cidade

Redação

Publicado em 24/08/2025 às 10:15

Shopping Atlântico / Divulgação, Arquivo

Neste domingo (24), a partir das 11h, o Wills Restaurante vai ser palco da apresentação do elenco e comissão do C.R.A Aquidauana.

O Tricolor Pantaneiro se apresenta à população da cidade para que todos possam conhecer os jogadores e representar o Pantanal na temporada de 2025.

Hoje será feijoada liberada mais show ao vivo de pagode, com ingressos a partir de R$ 60.

