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ANIMAÇÃO

Hoje tem Baile de Aleluia em Piraputanga

Neste sábado (04), a comunidade de Piraputanga recebe mais uma edição do tradicional Festival de Prêmios, que será realizado na Praça Central do distrito, a partir das 18h.

Redação

Publicado em 04/04/2026 às 07:27

Atualizado em 04/04/2026 às 07:48

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Neste sábado (04), a comunidade de Piraputanga recebe mais uma edição do tradicional Festival de Prêmios, que será realizado na Praça Central do distrito, a partir das 18h.

O evento é promovido pela Associação dos Moradores de Piraputanga, em parceria com comerciantes locais e a Prefeitura Municipal de Aquidauana, e promete reunir moradores e visitantes em uma noite de lazer e confraternização.

Além da premiação em dinheiro e diversos brindes, a programação contará com praça de alimentação, leilão e atrações musicais. O público poderá aproveitar o baile animado por Levi Vargas e Luciano Sanfoneiro, garantindo entretenimento ao longo da noite.

As cartelas para participação estão sendo comercializadas a R$ 10, e haverá também venda de mesas. A organização convida toda a população para prestigiar o evento, que já é uma tradição local e busca fortalecer o espírito comunitário na região.

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