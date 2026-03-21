Hoje tem Feira em Piraputanga

Piraputanga

A charmosa Piraputanga recebe neste sábado (21) mais uma edição da tradicional Feira PiraSabor, um evento que valoriza a cultura local, o empreendedorismo e a convivência comunitária. A programação acontece das 17h30 às 22h, reunindo moradores e visitantes em um ambiente acolhedor e cheio de atrações.

A feira contará com barracas de artesanato, vestuário, presentes, além de opções de hortifruti e plantas, incentivando a produção local e o consumo consciente. Para quem aprecia boa comida, o evento também oferece uma alimentação variada, com sabores que agradam todos os públicos.

Pensando nas famílias, a organização também disponibiliza playground para as crianças, garantindo diversão para os pequenos enquanto os adultos aproveitam o passeio.

A proposta da Feira PiraSabor é proporcionar um momento especial de lazer e integração, fortalecendo os laços da comunidade e movimentando a economia local. A recomendação é clara: traga a família e os amigos e venha aproveitar essa experiência única em um dos distritos mais encantadores da região.

O evento é realizado pela Associação Comunitária de Moradores de Piraputanga, com apoio da SECTUR e da Prefeitura de Aquidauana.