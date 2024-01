Homem agride a própria irmã a pauladas e acaba preso em Aquidauana

Viatura da Polícia Militar / Divulgação

Um homem de 30 anos foi preso ontem (22) depois de agredir a própria irmã com um pedaço de madeira e uma inchada. O caso aconteceu no Bairro Guanandi, em Aquidauana.



De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, uma mulher de 28 anos, chamou a polícia e denunciou as agressões sofridas.



No local, a mulher detalhou que após um desentendimento foi agredida com um pedaço de madeira nas costas e no braço. Além disso, o agressor ainda pegou uma inchada e a golpeou nas pernas.



O homem foi preso e encaminhado para a delegacia. A vítima foi levada pelo Corpo de Bombeiros para o Pronto Socorro, pois estava com hematomas pelo corpo.



A ocorrência foi registrada como lesão corporal e injúria.