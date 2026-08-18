Homem ameaça cortar cabeça do pai e arrastá-la pela rua em Aquidauana

Família viveu momentos de tensão diante da situação; ocorrência foi atendida por equipe da PM e exigiu técnicas de imobilização
PM apresentou o homem na Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana / Arquivo O Pantaneiro
Um homem de 51 anos foi preso pela Polícia Militar após uma ocorrência envolvendo ameaças e tentativa de agressão contra o próprio pai, um idoso de 72 anos, nesta segunda-feira (17), em Aquidauana.
Segundo o registro, o homem teria chegado à residência em visível estado de embriaguez e bastante alterado, passando a proferir ofensas contra familiares e a exigir dinheiro. Durante a discussão, ele teria ameaçado cortar a cabeça do pai e arrastá-la pela Rua Duque de Caxias, caso não recebesse o valor.
Ainda conforme o relato, em determinado momento o homem pegou um pedaço de madeira e avançou contra o idoso. A irmã tentou intervir para impedir a agressão, mas foi necessário o auxílio de um sobrinho para conter a situação.
A Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem ainda bastante agressivo. Durante a abordagem, a equipe precisou utilizar spray de pimenta e técnicas de imobilização para conseguir contê-lo e garantir a segurança dos envolvidos e dos próprios integrantes da guarnição.
Já algemado e preso em flagrante, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana. A ocorrência envolve, inicialmente, acusações relacionadas a ameaça e injúria, além de possível tentativa de agressão.
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