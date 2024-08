Homem ameaça idoso com arma de brinquedo em Camisão

Divulgação

Um fato envolvendo ameaças e uma arma de brinquedo marcou a noite em Camisão, distrito de Aquidauana. A confusão teve início em um mercadinho local e resultou na intervenção da Polícia Militar.



Conforme o boletim de ocorrência, um idoso de 65 anos, procurou a GPM (Guarda Municipal de Polícia) de Camisão para relatar que havia sido ameaçado em um mercadinho.



Segundo a vítima, um jovem de 25 anos, chegou ao local e iniciou uma discussão, exigindo que o idoso o cumprimentasse de maneira submissa. O suspeito ainda teria proferido palavras ofensivas, como "covarde", "você não é homem" e "PM não vale uma bala".



Após a confusão, o idoso foi abordado pelo jovem e seu companheiro de 28 anos. Neste momento, um dos jovens pegou uma arma falsa e fez ameaças.



Diante da ameaça, a vítima procurou ajuda policial e a guarnição, ao chegar ao local, encontrou os dois suspeitos bastante embriagados e alterados. Os acusados, que se apresentaram de forma agressiva, afirmaram ter influência política e desdenharam o trabalho dos policiais, mencionando que eram "assessor parlamentar" e "advogado" com conexões com a governadoria.



Após realizar buscas no veículo dos suspeitos, a polícia encontrou a arma de brinquedo.



Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foram registradas as ocorrências e tomadas as providências cabíveis. O uso do simulacro e as ameaças foram devidamente documentados, e o caso seguirá para a análise das autoridades competentes.