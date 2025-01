Homem apanha por mostrar partes íntimas à mulher e é preso por dirigir bêbado

Um homem de 47 anos apanhou de populares depois de mostrar as partes íntimas a uma mulher. Depois, ele foi flagrado por policiais militares conduzindo uma moto completamente bêbado. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (22), no bairro Alto, em Aquidauana.

A equipe de Rádio Patrulha de Aquidauana realizou uma abordagem no bairro Alto, próximo à Rua Estevão Alves Corrêa, durante patrulhamento ostensivo.

Um homem de 47 anos foi flagrado conduzindo uma motocicleta na contramão de direção e apresentava claros sinais de embriaguez.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o condutor não possuía habilitação. Ele demonstrava dificuldades de equilíbrio, hálito etílico, olhos avermelhados e vestimentas desalinhadas.

O homem também apresentava uma lesão na boca, relatando que teria sido agredido em um estabelecimento comercial da região.

No estabelecimento, testemunhas informaram que o condutor havia praticado atos de importunação sexual, expondo partes íntimas a uma mulher que estava no local. O comportamento indecente gerou uma discussão e resultou em agressões físicas por parte de frequentadores do comércio.

Apesar de se recusar a realizar o teste do etilômetro, foram tomadas as medidas administrativas de trânsito. O autor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências criminais legais.