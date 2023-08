Homem-Aranha faz a alegria da garotada na 54ª Expoaqui, que encerra com show da dupla Jads e Jadson

Homem Aranha participa da festa / O Pantaneiro

Na 54ª Expoaqui, um participante especial fez a alegria da garotada e dos visitantes da feira. O icônico personagem Homem-Aranha fez uma surpresa, deixando crianças e adultos encantados ao pousarem para fotos e interagirem com o público no Parque de Exposições, em Aquidauana. A exposição, que teve uma variedade de visitas ao longo dos dias, encerra neste domingo, dia 13, com a apresentação aguardada da famosa dupla sertaneja Jads e Jadson.

Neste último dia de Expoaqui, o público tem a oportunidade de entrar gratuitamente para aproveitar as últimas atividades, exposições e entretenimento oferecidos pelo evento. A participação do Homem-Aranha certamente trouxe um toque mágico à exibição, gerando momentos de alegria e diversão para todos os presentes.

Astolfo, o homem por trás da trajetória icônica do Homem-Aranha, teve sua motivação para trazer o personagem à vida durante o evento. Em entrevista ao jornal O Pantaneiro, ele revelou: "foi muito legal tirar fotos com as pessoas com o personagem. Eu vendo paçoca na rua e tive a ideia de chamar a atenção das pessoas. Tenho um perfil no Instagram e decidi comprar o uniforme do Homem-Aranha para chamar a atenção do público e alegrar a molecada."

O encerramento da Expoaqui tem previsto a apresentação da renomada dupla Jads e Jadson. A música sertaneja contagiará os visitantes, proporcionando um momento de descontração e diversão para todas as idades.

Ao longo dos dias, a 54ª Expoaqui cativou o público com uma variedade de exposições, exposições e atividades para todas as inspiradas. Com entrada gratuita e entretenimento de qualidade, a Expoaqui mais uma vez se consolida como um evento marcante na região.