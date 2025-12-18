Homem armado invade chácara e furta celular de idosa em Aquidauana

Reprodução

Uma idosa de 72 anos foi vítima de um crime na manhã desta quarta-feira, em uma chácara localizada na zona rural de Aquidauana, às margens da rodovia MS-450. O caso aconteceu ontem (17) por volta das 11h, em uma estrada de terra situada entre o Hospital Funrural e a UEMS, via que dá acesso ao campo de instrução do Quartel do Exército.



De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar, ela estava no interior da residência quando saiu para o quintal e se deparou com um homem armado com uma espingarda. O suspeito teria apontado a arma em sua direção, o que fez com que a idosa começasse a gritar. Em seguida, o indivíduo fugiu em direção a uma área de mata próxima.



Assustada, a moradora retornou para dentro da casa e, ao verificar o local, percebeu que seu aparelho celular havia sido furtado. Segundo a descrição repassada à polícia, o suspeito apresentava traços indígenas, vestia camisa marrom, calça branca e estava com uma camiseta amarrada ao rosto, dificultando a identificação.



A Polícia Militar foi acionada e realizou diligências na região, incluindo áreas próximas ao Clube do Laço, à Fazendinha e ao Batalhão do Exército, porém o suspeito não foi localizado até o momento. O caso foi registrado e deverá ser investigado para tentativa de identificação do autor do crime.

