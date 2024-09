Homem ataca ex-companheira com garfo em Anastácio

Ilustrativa

Na manhã do último sábado, 21, a Polícia Militar de Anastácio atendeu a uma ocorrência grave de violência doméstica na Rua Vinte e Sete de Julho, na Vila Umbelina, próximo ao Bar do Rudel.

Populares acionaram a Força Tática após um homem, de 31 anos, agredir sua ex-companheira, de 31 anos, utilizando um garfo e, posteriormente, uma faca.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que ele, com quem teve um relacionamento de cerca de um ano, a atacou repentinamente enquanto ela caminhava pela rua.

Ela afirmou que estão separados há seis meses e que, sem qualquer provocação, o homem tentou golpeá-la com um garfo.

Em seguida, o agressor se apoderou de uma faca, causando um ferimento superficial no braço esquerdo da vítima. Durante o ataque, ele ainda proferiu ameaças de morte, dizendo que até a madrugada conseguiria matá-la.

A polícia, que chegou rapidamente ao local, conseguiu deter o agressor nas proximidades. Com ele, foram encontrados o garfo e a faca usados no ataque.

Durante a abordagem, o homem demonstrou comportamento agressivo e, por segurança, foi algemado pelos policiais.

A vítima apresentava escoriações, enquanto o autor também possuía lesões no antebraço e um arranhão no peito, que ele teria causado em si próprio na tentativa de incriminar a ex-companheira.

A mulher informou à polícia que possui uma medida protetiva vigente contra o agressor.

As autoridades não conseguiram verificar imediatamente a validade da medida protetiva devido à falta de informações disponíveis no plantão do fórum local.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil agora dará continuidade às investigações e tomará as providências cabíveis no caso.