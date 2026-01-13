Acessibilidade

13 de Janeiro de 2026 • 20:09

Desespero

Homem ateia fogo a caixa, ameaça comerciante e policiais, e é preso no Centro

Policiais militares encontraram o indivíduo bastante alterado, que não permitiu a aproximação da equipe e desobedeceu a ordens, obrigando os agentes a usarem técnicas de imobilização

Da redação

Publicado em 13/01/2026 às 16:00

Atualizado em 13/01/2026 às 16:12

Circuito de segurança de estabelecimentos próximos registraram toda a ação. / Você Repórter / O Pantaneiro

Um homem foi preso no centro de Aquidauana na tarde de segunda-feira, dia 12, após atear fogo a uma caixa de papelão, ameaçar um comerciante e resistir à abordagem policial alegando ser membro das forças de segurança. O caso ocorreu por volta das 18h20, no cruzamento das ruas Teodoro Rondon e Cândido Mariano.

De acordo com relatos e imagens de câmeras de segurança, o suspeito empurrava uma bicicleta com uma caixa grande na garupa quando a carga caiu. Após tentar recolocá-la sem sucesso, ele teria incendiado a caixa, retirou dela um objeto e passou a agir de forma agressiva. Em seguida, ele bateu na placa de uma farmácia, sendo repreendido pelo proprietário. O homem então ameaçou o comerciante, afirmando ser policial e estar armado com uma faca.

No deslocamento para a delegacia, o homem ainda danificou o compartimento de presos da viatura. Foto: Você Repórter / O Pantaneiro

Ao chegarem, os policiais militares encontraram o indivíduo bastante alterado, que não permitiu a aproximação da equipe e desobedeceu a ordens, obrigando os agentes a usarem técnicas de imobilização. Mesmo após ser algemado, ele ameaçou de morte os militares e se disse integrante do Exército Brasileiro, usando uma farda preta similar a de forças militares.

Durante a verificação, constatou-se que ele não pertencia ao Exército. Ele mudou a versão e afirmou ser guarda municipal, informação igualmente falsa. No deslocamento para a delegacia, o homem ainda danificou o compartimento de presos da viatura.

O acusado responderá por cinco crimes: ameaça, desobediência, resistência, dano ao patrimônio público (viatura) e falsa identidade. Ele permanece à disposição da Justiça.

