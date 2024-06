Homem cai dentro de poço aberto em obra

Corpo de Bombeiros

Homem, de 44 anos, caiu dentro de um poço de 6 metros, aberto durante uma obra em andamento, na rua Oscar Trindade, Vila Santa Terezinha, em Aquidauana.

Segundo a ocorrência, o homem que trabalha na obra, na tarde de ontem (12), caiu no poço que estava aberto.

A guarnição socorreu a vítima com dores no ombro e com auxílio de um caminhão Munk, o retirou do local.

Ele foi encaminhado ao Pronto Socorro de Aquidauana onde foi constatado fratura no ombro esquerdo.