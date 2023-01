Homem cai do telhado e mobiliza Samu em Aquidauana

O Pantaneiro

Um homem de 54 anos, que não teve a identidade revelada, caiu do telhado no início da tarde de hoje (11), em Aquidauana e mobilizou a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Conforme informações apuradas pelo O Pantaneiro, o homem caiu ao limpar telhado de uma residência na Vila Bancária.

Ao chegar no local, homem encontrava-se caído, mas consciente e orientado e se queixava de dores na coluna e quadril.

Foi realizado avaliação e estabilização da vítima e em seguida encaminhada ao pronto-socorro de Aquidauana onde ficou aos cuidados da equipe médica.