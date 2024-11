Família cai em golpe ao tentar custear tratamento médico em Aquidauana

Arquivo/ O Pantaneiro

Um homem de 41 anos, morador de Aquidauana, foi vítima de um golpe ao tentar garantir o tratamento médico de sua esposa, que está internada no Hospital Regional após sofrer um acidente de trânsito. O caso ocorreu na última quarta-feira, dia 20.



De acordo com o relato da vítima à polícia, um indivíduo que se identificou como médico entrou em contato com o hospital e pediu para falar com o responsável pela paciente. Inicialmente, o suposto médico conversou com a avó da mulher hospitalizada, que estava acompanhando a paciente no hospital. Após a avó indicar o marido como responsável, o golpista entrou em contato diretamente com ele.



Durante a ligação, o falso médico informou que a esposa do homem estaria enfrentando uma grave suspeita de leucemia e uma infecção séria, que exigiriam exames e tratamentos urgentes que, segundo ele, não poderiam ser realizados pelo SUS. O golpista ofereceu a alternativa de um tratamento particular, prometendo que os valores seriam ressarcidos pelo SUS em até 48 horas.



Sob pressão e preocupado com a saúde da esposa, o homem transferiu R$ 13.500,00, divididos em dois PIX, para uma conta indicada pelo golpista. Após realizar as transferências, a vítima foi ao hospital para verificar o andamento dos exames e procedimentos mencionados pelo suposto médico e descobriu que não havia nenhum médico com o nome do suspeito na unidade, tampouco qualquer registro dos tratamentos mencionados.



Mesmo após o golpe, o criminoso voltou a entrar em contato solicitando mais R$ 4.900,00, alegando que a paciente precisaria de novas medicações devido à gravidade do quadro. A vítima, percebendo que havia sido enganada, procurou a polícia para registrar a ocorrência.



O caso reforça a importância de se manter atento a contatos telefônicos de supostos profissionais de saúde e de sempre verificar a procedência das informações diretamente com o hospital ou clínica antes de realizar qualquer transferência de dinheiro. A polícia segue investigando o caso e orienta que outros possíveis casos semelhantes sejam denunciados.