Homem cai em golpe durante compra de moto e perde R$ 7 mil

Reprodução

Morador de Aquidauana de 34 anos, anunciou a venda da sua moto pela rede social, mas tem o anúncio “furtado” por estelionatário que copiou a foto da moto à venda e anunciou por um valor mais baixo. O comprador perdeu R$ 7 mil no golpe.

O caso aconteceu no dia 15 de fevereiro. Comprador e anunciante procuraram a delegacia, onde afirmaram que tinham sido vítima de golpe.

O dono da moto anunciou o veículo na rede social por R$ 13 mil e sem saber, o bandido copiou a imagem da moto e postou por um valor mais baixo.

O comprador de 53 anos, sem saber do golpe, entrou em contato com o falso anunciante, ocasião em que a motocicleta em tela foi anunciada pelo valor de R$ 8,5 mil.

Por acreditar no anúncio, procurou o dono da moto para negociar o objeto em questão, sendo que, em contato pessoal com o proprietário firmaram o negócio, porém, o dinheiro foi depositado na conta no "terceiro" (falso vendedor) através da transação financeira PIX.

Diante da negociação que não deu certo para nenhuma das partes, ambos procuraram esta Delegacia para serem tomadas as devidas providências.

O pagamento via PIX foi feito no valor de R$ 7 mil, uma vez que, após conversas foi dado o desconto para a realização do negócio entre as partes.

Entretanto, o dono da moto afirmou que não autorizou o pagamento para conta de terceiros. A operação Pix foi realizada em três etapas, R$ 5000,00 (cinco mil reais), R$ 1000,00 (mil reais), R$ 1000,00 (mil reais), na conta de MIKAEL FRANCIS OLIVEIRA DA SILVA, junto a Instituição Banco Bradesco.