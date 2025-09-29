Homem com mandado de prisão é detido em conveniência de Aquidauana

Acusado foi localizado durante atendimento de ocorrência de som alto no Bairro São Pedro
Som alto / Divulgação
Um homem de 32 anos foi preso na noite de sábado (28), após ser identificado com um mandado de prisão em aberto durante uma ocorrência de perturbação do sossego no Bairro São Pedro.
A ação foi realizada por uma equipe do 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM), que foi acionada para verificar denúncia de som alto em uma conveniência da região.
