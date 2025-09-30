Acessibilidade

30 de Setembro de 2025 • 11:45

Buscar

Últimas notícias
X
Aquidauana

Homem com mandado de prisão é preso no centro de Aquidauana

Suspeito de 62 anos foi abordado por equipe do 7º BPM durante patrulhamento na tarde de sábado

Redação

Publicado em 30/09/2025 às 07:37

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

Na tarde do último sábado, 28 de setembro, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam um homem de 62 anos que possuía um mandado de prisão em aberto.

A abordagem ocorreu durante patrulhamento de rotina no centro de Aquidauana.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Nao foi detalhado o motivo da prisão em aberto.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Bairro São Pedro

Homem com mandado de prisão é detido em conveniência de Aquidauana

Aquidauana

Foragido do sistema prisional é recapturado pela PM em Aquidauana

São Francisco

Adolescente é apreendido após ameaçar ex-companheira em Aquidauana

Jovem de 16 anos foi encontrado com uma faca após denúncias de violência e injúria

Trânsito

Homem de 22 anos colide em árvore no centro de Aquidauana

Publicidade

Casa do Trabalhador

Semana inicia com 37 vagas de emprego em Aquidauana e região

ÚLTIMAS

Trânsito

Acidente na BR-163 deixa um morto e outro ferido em Campo Grande

Colisão entre carretas ocorreu na saída para Três Lagoas

Polícia

Curso no Nova Aquidauana ensina a abrir um negócio de sucesso

Capacitação acontece entre 1º e 3 de outubro e tem inscrições abertas no CRAS II

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo