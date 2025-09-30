Homem com mandado de prisão é preso no centro de Aquidauana

Suspeito de 62 anos foi abordado por equipe do 7º BPM durante patrulhamento na tarde de sábado
Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo
Na tarde do último sábado, 28 de setembro, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam um homem de 62 anos que possuía um mandado de prisão em aberto.
A abordagem ocorreu durante patrulhamento de rotina no centro de Aquidauana.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.
Nao foi detalhado o motivo da prisão em aberto.
