Homem de 22 anos colide em árvore no centro de Aquidauana

O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (29), por volta das 2h20
Um homem de 22 anos ficou ferido após colidir o carro que dirigia contra uma árvore na Rua Marechal Mallet, no centro de Aquidauana. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (29), por volta das 2h20.
Segundo informações do Samu, o condutor perdeu o controle do Hyundai HB20, de cor prata, e bateu com força na árvore. Ele era o único ocupante do veículo e foi encontrado consciente, orientado e com ferimento na perna direita.
A equipe do Samu realizou os primeiros atendimentos no local e encaminhou a vítima ao pronto-socorro, onde permaneceu sob cuidados médicos. A Polícia Militar também esteve presente para os procedimentos cabíveis.
Trânsito
