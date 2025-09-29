Acessibilidade

29 de Setembro de 2025 • 13:24

Trânsito

Homem de 22 anos colide em árvore no centro de Aquidauana

O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (29), por volta das 2h20

Da redação

Publicado em 29/09/2025 às 08:58

Atualizado em 29/09/2025 às 10:37

Um homem de 22 anos ficou ferido após colidir o carro que dirigia contra uma árvore na Rua Marechal Mallet, no centro de Aquidauana. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (29), por volta das 2h20.

Segundo informações do Samu, o condutor perdeu o controle do Hyundai HB20, de cor prata, e bateu com força na árvore. Ele era o único ocupante do veículo e foi encontrado consciente, orientado e com ferimento na perna direita.

A equipe do Samu realizou os primeiros atendimentos no local e encaminhou a vítima ao pronto-socorro, onde permaneceu sob cuidados médicos. A Polícia Militar também esteve presente para os procedimentos cabíveis.

