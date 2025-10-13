Acessibilidade

13 de Outubro de 2025 • 12:16

Trânsito

Homem de 35 anos sofre acidente após tombar veículo em Corumbá

O acidente aconteceu entre as ruas Duque de Caxias e Campo Grande, no bairro Nossa Senhora de Fátima

Da redação

Publicado em 13/10/2025 às 10:24

Atualizado em 13/10/2025 às 10:43

Divulgação/ Bombeiros

Um homem de 35 anos sofreu escoriações nos braços após o tombamento de um veículo na Rua Firmo de Matos, entre as ruas Duque de Caxias e Campo Grande, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Corumbá. O acidente ocorreu por volta das 0h40 desta segunda-feira (13).

Equipes de resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas e encontraram o condutor consciente e orientado no local. Apesar dos ferimentos leves, ele recusou atendimento médico e transporte ao pronto-socorro, assinando o termo de recusa conforme os procedimentos de praxe.

Os bombeiros realizaram a sinalização e isolamento da área para garantir a segurança viária até a chegada das autoridades competentes.

O Corpo de Bombeiros Militar orienta os motoristas quanto à importância do uso do cinto de segurança e da atenção redobrada durante a madrugada, período em que a visibilidade e o tempo de reação tendem a ser menores.

