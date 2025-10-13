Homem de 35 anos sofre acidente após tombar veículo em Corumbá

O acidente aconteceu entre as ruas Duque de Caxias e Campo Grande, no bairro Nossa Senhora de Fátima
Divulgação/ Bombeiros
Um homem de 35 anos sofreu escoriações nos braços após o tombamento de um veículo na Rua Firmo de Matos, entre as ruas Duque de Caxias e Campo Grande, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Corumbá. O acidente ocorreu por volta das 0h40 desta segunda-feira (13).
Equipes de resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas e encontraram o condutor consciente e orientado no local. Apesar dos ferimentos leves, ele recusou atendimento médico e transporte ao pronto-socorro, assinando o termo de recusa conforme os procedimentos de praxe.
Os bombeiros realizaram a sinalização e isolamento da área para garantir a segurança viária até a chegada das autoridades competentes.
O Corpo de Bombeiros Militar orienta os motoristas quanto à importância do uso do cinto de segurança e da atenção redobrada durante a madrugada, período em que a visibilidade e o tempo de reação tendem a ser menores.
