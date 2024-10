Homem de 45 anos morre afogado no Rio Aquidauana após cair de embarcação

Divulgação

Um homem de 45 anos morreu afogado no Rio Aquidauana. O corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (1º), por volta das 5h.

Conforme divulgado pelos militares, a vítima que, era piloteiro da embarcação, fez uma parada na Ponte de Ferro. Ele estava acompanhado por outros ocupantes quando, ao tentar urinar, perdeu o equilíbrio e caiu na água. Um dos ocupantes, relatou o ocorrido às autoridades.



Assim que acionados, os bombeiros deslocaram uma equipe de salvamento, utilizando uma embarcação para iniciar as buscas. Devido à condição do rio, com o nível da água mais baixo do que o normal e um trecho pedregoso, as manobras de mergulho foram impossibilitadas.



A equipe, então, optou por realizar manobras de superfície para movimentar a água, e, por volta das 09h30, o corpo foi localizado.



Após a localização, a equipe dos bombeiros aguardou a chegada da perícia e da funerária para a remoção do corpo da vítima.



A polícia agora dará continuidade à investigação das circunstâncias do acidente, enquanto os bombeiros reforçam a importância de cuidados redobrados em atividades em rios e áreas de embarcação.