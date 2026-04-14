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Acidente

Homem de 47 anos é socorrido após queda em área rural de Aquidauana

Vítima relatava dor intensa na região lombar com irradiação para os membros inferiores e foi encaminhada ao Pronto-Socorro

Da redação

Publicado em 14/04/2026 às 11:25

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A guarnição foi acionada via Central de Operações dos Bombeiros (COB) para atendimento em uma fazenda localizada a aproximadamente 80 quilômetros do município / Divulgação/ Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do 2º SGBM/3º GBM – Aquidauana, atendeu na noite de segunda-feira (13), por volta das 19h30, uma ocorrência de queda acidental de pessoa da própria altura em área rural às margens da rodovia BR-419, em Aquidauana.

A guarnição foi acionada via Central de Operações dos Bombeiros (COB) para atendimento em uma fazenda localizada a aproximadamente 80 quilômetros do município. Durante o deslocamento, na estrada de acesso à propriedade, a equipe foi interceptada por um veículo de terceiros que já realizava o transporte da vítima.

A vítima, um homem de 47 anos, encontrava-se consciente e orientado, relatando dor intensa na região lombar, com irradiação para os membros inferiores. Segundo informações, ele possui histórico de dor no nervo ciático e, após esforço físico durante atividade laboral, apresentou um episódio de travamento na coluna e nos membros inferiores.

Após avaliação inicial, a vítima foi embarcada na viatura de resgate e encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde ficou sob cuidados da equipe médica de plantão.

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