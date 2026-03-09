Homem de 47 anos fica ferido apÃ³s capotamento na rodovia BR-262

Acidente ocorreu na manhÃ£ de sÃ¡bado prÃ³ximo ao posto Arara Azul; vÃtima relatou ter dormido ao volante
O acidente foi atendido por volta das 9h30 de sÃ¡bado, dia 7 / DivulgaÃ§Ã£o
Uma caminhonete saiu da pista e capotou na manhã deste sábado na rodovia BR-262, próximo ao posto Arara Azul, em Aquidauana. O acidente foi atendido por volta das 9h30 de sábado, dia 7, pela guarnição do Corpo de Bombeiros do município.
No local, os bombeiros encontraram o condutor do veículo, um homem de 47 anos, consciente e orientado. A vítima apresentava queixa de dores na região torácica.
Segundo relato do próprio condutor aos bombeiros, ele perdeu o controle da caminhonete após dormir ao volante. Não há informações sobre outras vítimas no acidente. A vítima recebeu atendimento da equipe de resgate no local. Detalhes sobre seu estado de saúde e encaminhamento não foram divulgados no boletim da ocorrência.
