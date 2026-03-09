Homem de 47 anos fica ferido apÃ³s capotamento na rodovia BR-262

O acidente foi atendido por volta das 9h30 de sÃ¡bado, dia 7 / DivulgaÃ§Ã£o

Uma caminhonete saiu da pista e capotou na manhã deste sábado na rodovia BR-262, próximo ao posto Arara Azul, em Aquidauana. O acidente foi atendido por volta das 9h30 de sábado, dia 7, pela guarnição do Corpo de Bombeiros do município.

No local, os bombeiros encontraram o condutor do veículo, um homem de 47 anos, consciente e orientado. A vítima apresentava queixa de dores na região torácica.

Segundo relato do próprio condutor aos bombeiros, ele perdeu o controle da caminhonete após dormir ao volante. Não há informações sobre outras vítimas no acidente. A vítima recebeu atendimento da equipe de resgate no local. Detalhes sobre seu estado de saúde e encaminhamento não foram divulgados no boletim da ocorrência.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!