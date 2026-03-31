Homem de 53 anos Ã© atropelado por moto e condutor foge sem prestar socorro em Aquidauana

VÃtima sofreu traumatismo craniano, sangramento e foi estabilizada pelo Samu e encaminhada ao Pronto-Socorro
ApÃ³s os procedimentos de estabilizaÃ§Ã£o realizados pela equipe do Samu no local, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana
Um homem de 53 anos foi atropelado por uma motocicleta na noite de segunda-feira (30) na Avenida Pantaneta, em Aquidauana. O acidente ocorreu por volta das 21h26 e mobilizou a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).
De acordo com relatos de populares que presenciaram o fato, o condutor da motocicleta Honda Titan, cor preta, fugiu do local sem prestar socorro à vítima.
A vítima foi encontrada pelos socorristas apresentando traumatismo cranioencefálico (TCE) moderado, sangramento controlado na região parietal e corte contuso na perna esquerda.
Após os procedimentos de estabilização realizados pela equipe do Samu no local, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana para atendimento médico especializado.
O caso será investigado pelas autoridades competentes. A fuga do condutor sem prestar assistência à vítima configura infração de trânsito e pode agravar a situação legal do envolvido.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Representatividade
IndÃgena de Taunay se forma em Engenharia Civil pelo IFMS
Governo de MS lanÃ§a 'ColetÃ¢nea MS Alfabetiza IndÃgena'
Aquidauana investe R$ 2,4 milhÃµes em educaÃ§Ã£o indÃgena com kits, uniformes e parquinhos
Fogo
Apesar dos danos materiais, nÃ£o houve registro de vÃtimas. HÃ¡ suspeita de que o fogo tenha sido provocado de forma intencional
TragÃ©dia
O crime aconteceuÂ na Ãºltima sexta-feira (27) por volta das 21h30 e Ã© investigado como homicÃdio doloso
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS