Homem de 53 anos Ã© atropelado por moto e condutor foge sem prestar socorro em Aquidauana

ApÃ³s os procedimentos de estabilizaÃ§Ã£o realizados pela equipe do Samu no local, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

Um homem de 53 anos foi atropelado por uma motocicleta na noite de segunda-feira (30) na Avenida Pantaneta, em Aquidauana. O acidente ocorreu por volta das 21h26 e mobilizou a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).

De acordo com relatos de populares que presenciaram o fato, o condutor da motocicleta Honda Titan, cor preta, fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

A vítima foi encontrada pelos socorristas apresentando traumatismo cranioencefálico (TCE) moderado, sangramento controlado na região parietal e corte contuso na perna esquerda.

Após os procedimentos de estabilização realizados pela equipe do Samu no local, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana para atendimento médico especializado.

O caso será investigado pelas autoridades competentes. A fuga do condutor sem prestar assistência à vítima configura infração de trânsito e pode agravar a situação legal do envolvido.

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