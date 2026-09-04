Homem declara amor pela esposa após ser esfaqueado por ela em Aquidauana

Ocorrência mobilizou PM, mas homem não quis representar contra a companheira / Arquivo O Pantaneiro

Um homem de 51 anos foi esfaqueado no início da manhã desta sexta-feira (04), no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana, durante uma discussão com a esposa, de 44 anos. Mesmo ferido, o comportamento da vítima chamou a atenção dos policiais. Ele demonstrava preocupação com a companheira, falava sobre o amor que sente por ela e chegou a dizer que a perdoava.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência na região da Rua Filinto Müller, esquina com a Rua 12, nas proximidades de um bar. No local, os policiais encontraram o homem com um corte provocado por faca na região da barriga.

Conforme o relato da ocorrência, o casal estava bebendo quando começou uma discussão. Durante o desentendimento, a mulher teria atingido o marido com uma faca.

Mesmo com o ferimento, o homem não demonstrava preocupação apenas com o próprio estado de saúde. Enquanto recebia atendimento, perguntava repetidamente sobre a esposa e falava aos policiais sobre sua paixão por ela.

Durante o encaminhamento ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, a vítima continuou demonstrando preocupação com a companheira. Além disso, também afirmou que a perdoava pelo ocorrido.

Ele recebeu atendimento médico e, posteriormente, informou que não queria representar contra a esposa pelo episódio. No entanto, a ocorrência foi registrada pela Polícia Militar.