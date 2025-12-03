Homem desaparece após tentar atravessar o Rio Aquidauana; buscas continuam

Divulgação/ Bombeiros

Um homem de 40 anos, desapareceu nas águas do Rio Aquidauana na manhã desta quarta-feira, dia 3, após tentar atravessá-lo a nado na região conhecida como prainha, em Anastácio. As buscas pelo desaparecido estão sendo realizadas pelo Corpo de Bombeiros, com apoio de uma equipe especializada em mergulho de resgate.



De acordo com informações da corporação, o alerta foi dado por volta das 9h30, quando o irmão da vítima, Renan, de 36 anos, chegou ao quartel dos Bombeiros em estado alterado e com forte odor de álcool, gritando que o irmão estava se afogando. A sargento BM Rosemary, que estava no local trabalhando com o projeto Bombeiros do Amanhã, desceu imediatamente à prainha com equipamento de resgate.



No local, a sargento precisou conter Renan, que tentava entrar na água e corria risco de também se afogar. Em seguida, ela tentou alcançar a vítima, mas não obteve sucesso. Pouco depois, uma guarnição que realizava ações da Operação Alerta Vermelho chegou ao quartel e partiu com uma embarcação para iniciar as buscas superficiais, que seguem em andamento.



Renan relatou aos bombeiros que ele e o irmão são residentes do bairro Los Angeles, em Campo Grande, e estão na região trabalhando em uma carvoaria. Em seu dia de folga, decidiram ingerir bebida alcoólica e banhar-se na prainha. Em certo momento, o irmão teria decidido atravessar o rio a nado, vindo a desaparecer. Renan afirmou que a vítima sabia nadar, mas ele próprio não tem habilidade para isso.



Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros foi acionada para intensificar as buscas. A corporação reforça o alerta sobre os riscos de nadar em rios, especialmente após o consumo de bebidas alcoólicas, e pede que a população evite áreas sem segurança ou condições adequadas para banho.

