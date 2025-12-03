Acessibilidade

03 de Dezembro de 2025 • 12:51

Buscar

Últimas notícias
X
Bombeiros

Homem desaparece após tentar atravessar o Rio Aquidauana; buscas continuam

As buscas pelo desaparecido estão sendo realizadas pelo Corpo de Bombeiros, com apoio de uma equipe especializada em mergulho de resgate

Da redação

Publicado em 03/12/2025 às 10:53

Atualizado em 03/12/2025 às 11:14

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Bombeiros

Um homem de 40 anos, desapareceu nas águas do Rio Aquidauana na manhã desta quarta-feira, dia 3, após tentar atravessá-lo a nado na região conhecida como prainha, em Anastácio. As buscas pelo desaparecido estão sendo realizadas pelo Corpo de Bombeiros, com apoio de uma equipe especializada em mergulho de resgate.

De acordo com informações da corporação, o alerta foi dado por volta das 9h30, quando o irmão da vítima, Renan, de 36 anos, chegou ao quartel dos Bombeiros em estado alterado e com forte odor de álcool, gritando que o irmão estava se afogando. A sargento BM Rosemary, que estava no local trabalhando com o projeto Bombeiros do Amanhã, desceu imediatamente à prainha com equipamento de resgate.

No local, a sargento precisou conter Renan, que tentava entrar na água e corria risco de também se afogar. Em seguida, ela tentou alcançar a vítima, mas não obteve sucesso. Pouco depois, uma guarnição que realizava ações da Operação Alerta Vermelho chegou ao quartel e partiu com uma embarcação para iniciar as buscas superficiais, que seguem em andamento.

Renan relatou aos bombeiros que ele e o irmão são residentes do bairro Los Angeles, em Campo Grande, e estão na região trabalhando em uma carvoaria. Em seu dia de folga, decidiram ingerir bebida alcoólica e banhar-se na prainha. Em certo momento, o irmão teria decidido atravessar o rio a nado, vindo a desaparecer. Renan afirmou que a vítima sabia nadar, mas ele próprio não tem habilidade para isso.

Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros foi acionada para intensificar as buscas. A corporação reforça o alerta sobre os riscos de nadar em rios, especialmente após o consumo de bebidas alcoólicas, e pede que a população evite áreas sem segurança ou condições adequadas para banho.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Alunos do Pelotão Esperança plantam árvores no quartel em Aquidauana

• Homem sofre pisão de égua após queda em Aquidauana

• Jovem fica inconsciente após colisão entre carro e moto no Nova Aquidauana

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

Aquidauana é sede de Encontro de Apicultores do MS

Aquidauana

Defensoria pede anulação de eleição na Furna dos Baianos

Segurança

Operação Boas Festas 2025 será lançada amanhã em Aquidauana

Segurança

Aquidauana conhece oficialmente novo coordenador da Defesa Civil

Publicidade

Maturidade premiada

Aquidauana conquista medalha e acesso à elite estadual nos Jogos da Melhor Idade

ÚLTIMAS

Oportunidade

Aquidauana e Anastácio oferecem 42 vagas de emprego nesta terça-feira

As chances abrangem diferentes níveis de escolaridade e setores, contemplando desde funções de atendimento e serviços até vagas no segmento produtivo e no campo

Educação

MPMS cobra busca ativa por crianças fora da escola em Bonito

A recomendação orienta a Prefeitura a identificar crianças de zero a cinco anos que não estejam matriculadas em creches ou pré-escolas, priorizando aquelas com mais de três anos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo