Homem desmaia e morre dentro de clube em Aquidauana

Anestor de Moraes Castilho, de 53 anos, morreu dentro de um clube de dança, no Bairro Nova Aquidauana, por volta da 21h, de domingo (28).



Conforme apurado pelo jornal O Pantaneiro, a vítima desmaiou dentro do Clube. Os seguranças do local teriam tirado o homem e deixaram fora do clube.



Os bombeiros foram acionados, porém quando chegaram, a vítima estava sem sinais vitais. A principal suspeita é de infarto fulminante.



A Polícia Civil foi acionada. O Corpo foi encaminhado para S.V.O (Serviço de Verificação de Óbitos) do Hospital Regional de Aquidauana.