Homem é agredido com garrafa em Aquidauana

Arquivo/ O Pantaneiro

Um homem de 26 anos foi agredido com uma garrafa de vidro durante uma discussão doméstica no Centro de Aquidauana, no último domingo (15). Enquanto recebia atendimento médico, a polícia constatou que ele estava com uma criança de três anos, que foi entregue ao Conselho Tutelar para garantir sua segurança.



Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar de Aquidauana foi acionada para atender a uma ocorrência de lesão corporal no Centro da cidade.



A equipe de Rádio Patrulha foi chamada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Regional, onde um homem de 26 anos recebia atendimento médico por conta de um ferimento na cabeça.



O incidente ocorreu após uma discussão doméstica, quando sua companheira, uma jovem de 17 anos, teria arremessado uma garrafa de vidro contra ele, causando o ferimento. Após a agressão, a jovem deixou o local antes da chegada das autoridades.



No momento do atendimento, o homem estava com uma criança de aproximadamente três anos em seus braços. Ele afirmou ser pai da criança, mas não apresentou documentos que comprovassem a paternidade. Durante consulta ao sistema de segurança, foi constatado que o homem tem passagens pela polícia e havia saído da prisão recentemente.



O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a situação. Após receber atendimento médico, o homem foi orientado sobre os procedimentos legais a seguir, mas recusou-se a cumprir as orientações, declarando que retornaria ao local do ocorrido.



Para garantir a segurança da criança, ela foi encaminhada aos cuidados de sua bisavó, residente em outro endereço. Nenhuma das partes envolvidas compareceu à Delegacia de Polícia Civil para registro imediato do caso.



As autoridades seguem acompanhando o caso para determinar as medidas legais cabíveis, enquanto o Conselho Tutelar permanece atento para proteger os direitos da criança.