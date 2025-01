Homem é agredido na Avenida Pantaneta em Aquidauana

Arquivo/ O Pantaneiro

Na madrugada desta segunda-feira (27), por volta das 01h53, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para atender um caso de agressão física na Avenida Pantaneta, em Aquidauana.



A vítima, um homem de 51 anos, conseguiu se deslocar até um posto de gasolina na mesma avenida para pedir socorro. Ele apresentava um ferimento na cabeça e relatou ter sido atingido por uma garrafada, além de sofrer chutes e socos.



Os profissionais do Samu realizaram o atendimento inicial no local, seguindo os protocolos de emergência, e encaminharam o homem ao Hospital Regional de Aquidauana, onde ele permanece sob os cuidados da equipe médica.



A Polícia Militar foi acionada e tomou conhecimento do caso para as providências cabíveis. A motivação e as circunstâncias da agressão estão sob investigação.