Homem é baleado após discussão em pesqueiro de Piraputanga

Ilustrativa

Um homem de 30 anos ficou ferido após ser atingido por um disparo de arma de fogo no fim da tarde desta quarta-feira (6), em um pesqueiro localizado na região da Serra de Piraputanga, distrito de Aquidauana.

Segundo informações apuradas, a vítima estava pescando com outro homem quando os dois começaram uma discussão. Em determinado momento, o suspeito deixou o local e retornou armado com uma espingarda cartucheira, efetuando um disparo que atingiu a vítima.

Mesmo baleado, o homem conseguiu tomar a arma do autor. Na sequência, o suspeito pegou um pedaço de madeira e ainda tentou continuar as agressões antes de fugir do local.

A vítima buscou socorro em uma casa localizada próximo ao ocorrido. No desespero, o homem jogou a arma por cima da cerca da casa, com medo de outro ataque e caiu sentado em frente ao portão da residência para gritar por socorro, conforme o registro das câmeras de segurança.



Ele foi socorrido consciente por uma ambulância do distrito de Palmeiras e encaminhado inicialmente ao Hospital Cristo Rei, em Dois Irmãos do Buriti. Posteriormente, devido aos ferimentos, o homem foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

A Polícia Militar realizou buscas pela região na tentativa de localizar o autor, porém, até o momento, ele não foi encontrado. A espingarda utilizada no crime foi apreendida.

O caso foi registrado na delegacia e segue sendo investigado pelas autoridades.