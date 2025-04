Homem é detido após agredir mulher em comércio de Nova Aquidauana

Viatura da PM / Polícia Militar de Aquidauana, Divulgação

Um homem de 50 anos foi detido na tarde de sexta-feira (25) no bairro Nova Aquidauana, após agredir uma mulher de 37 anos durante uma tentativa de furto em um comércio local. Ele tentou pegar bebidas sem pagar e, ao ser impedido, atacou a vítima com um chute no rosto e a insultou com xingamentos.



A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, encontrou a mulher, que apesar da agressão, não apresentava lesões aparentes. Após buscas na região, a equipe do 7º BPM localizou o suspeito nas proximidades e o encaminhou à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.



O caso foi registrado como ameaça e lesão corporal e será investigado pelas autoridades.