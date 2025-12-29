Acessibilidade

29 de Dezembro de 2025 • 12:04

Buscar

Últimas notícias
X
Aquidauana

Homem é detido em Aquidauana suspeito de estupro de vulnerável

Autor foi detido por populares acusado de mostrar as partes íntimas para uma criança e uma adolescente.

Redação

Publicado em 29/12/2025 às 08:27

Atualizado em 29/12/2025 às 08:45

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um homem de 47 anos foi preso em Aquidauana no sábado a noite (27) após ser detido por populares acusado de mostrar as partes íntimas para uma criança e uma adolescente.

O caso teria acontecido na rua Luiz da Costa Rondon, via movimentada do Bairro Cidade Nova em Aquidauana. De acordo com as primeiras informações, o homem estaria mostrando o órgão genital para as meninas que estavam sentadas em frente a uma residência.

Ao ver a cena, as meninas de 12 e 17 anos teriam se assustado e gritado por socorro ao pai. Elas relataram o pai que o autor estava sem as vestes e pegando no órgão genital e parou para se masturbar na frente delas.

Populares que ouviram os gritos correram atrás do autor que tentou fugir e o detiveram acionando a Polícia Militar. Ao chegar no local, a Equipe de Rádio Patrulha se deparou com o autor, sem as vestes e imobilizado no solo e com ferimentos na cabeça.

Devido aos ferimentos a equipe do Corpo de Bombeiros também precisou ser acionada e conduziu-o até o Pronto Socorro de Aquidauana para receber cuidados médico. Posteriormente o autor foi liberado o autor e conduzido para a Delegacia de Polícia de Aquidauana e entregue para o investigador de plantão. Foi utilizado algemas devido o autor estar bastante alterado.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Tempo

Domingo amanhece nublado mas será de calor em Aquidauana

Aquidauana

Calor predomina em Aquidauana e dia será de tempo firme

Aquidauana

Aos 102 anos, dona Celeste renova carteira de identidade

Mãe do aquidauanense Dilson, ela faz questão de se manter atualizada e com sua documentação em dia, demonstrando vitalidade e consciência de seus direitos

Meteorologia

Aquidauana e região enfrentam semana de calor intenso na última semana do ano

Publicidade

Balanço

Bombeiros permaneceram em ação constante durante Natal em Aquidauana e Anastácio

ÚLTIMAS

Conscientização

Brasil tem cerca de 30 milhões de animais domésticos abandonados

O mês de dezembro é dedicado à campanha de conscientização Dezembro Verde, para lembrar da importância do cuidado responsável com animais domésticos

Policial

Polícia do Paraguai entrega Silvinei Vasques à PF

Ex-diretor da PRF e condenado pelo STF será transferido para Brasília

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo