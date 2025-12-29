Homem é detido em Aquidauana suspeito de estupro de vulnerável

Um homem de 47 anos foi preso em Aquidauana no sábado a noite (27) após ser detido por populares acusado de mostrar as partes íntimas para uma criança e uma adolescente.

O caso teria acontecido na rua Luiz da Costa Rondon, via movimentada do Bairro Cidade Nova em Aquidauana. De acordo com as primeiras informações, o homem estaria mostrando o órgão genital para as meninas que estavam sentadas em frente a uma residência.

Ao ver a cena, as meninas de 12 e 17 anos teriam se assustado e gritado por socorro ao pai. Elas relataram o pai que o autor estava sem as vestes e pegando no órgão genital e parou para se masturbar na frente delas.

Populares que ouviram os gritos correram atrás do autor que tentou fugir e o detiveram acionando a Polícia Militar. Ao chegar no local, a Equipe de Rádio Patrulha se deparou com o autor, sem as vestes e imobilizado no solo e com ferimentos na cabeça.

Devido aos ferimentos a equipe do Corpo de Bombeiros também precisou ser acionada e conduziu-o até o Pronto Socorro de Aquidauana para receber cuidados médico. Posteriormente o autor foi liberado o autor e conduzido para a Delegacia de Polícia de Aquidauana e entregue para o investigador de plantão. Foi utilizado algemas devido o autor estar bastante alterado.