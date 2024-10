Homem é detido suspeito de comprar votos em Piraputanga

Reprodução

Na realização do pleito eleitoral, na Escola Antônio Santos Ribeiro, localizada no distrito de Piraputanga, em Aquidauana, foi registrado um caso de suspeita de compra de votos, no último domingo (6).



Segundo relatos de testemunhas que trabalhavam a serviço da Justiça Eleitoral, um dos envolvidos teria entregado uma quantia de R$ 100,00 a outro indivíduo no local.

De acordo com as informações, o suspeito teria tentado fugir ao perceber a aproximação da equipe policial. No entanto, ele foi rapidamente alcançado e detido, juntamente com o indivíduo que supostamente teria recebido o dinheiro. Ambos foram questionados no local.



O suspeito negou a entrega de dinheiro, alegando que apenas havia distribuído material de propaganda eleitoral. O outro indivíduo preferiu permanecer em silêncio.

Diante da situação, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos. Ambos chegaram à delegacia sem lesões corporais, conforme informado pela guarnição policial responsável pela ocorrência.

O caso segue sob investigação das autoridades competentes para esclarecer os fatos e tomar as medidas cabíveis conforme a legislação eleitoral.