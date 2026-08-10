Homem fica ferido após queda de moto em área rural de Aquidauana

Acidente mobilizou equipe do Samu; vítima foi encaminhada ao Hospital Regional
Equipe do Samu foi acionada para ocorrência na área rural de Aquidauana / Arquivo O Pantaneiro
Um motociclista de 51 anos ficou ferido após sofrer uma queda de motocicleta na manhã deste domingo (09), nas proximidades da BR-262, em uma área pertencente a uma propriedade rural de Aquidauana. A ocorrência mobilizou os socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
De acordo com as informações divulgadas, a equipe foi acionada por volta das 10h20. No local, os socorristas encontraram o homem, que havia se deslocado para o interior da propriedade após a queda.
Durante a avaliação, a vítima relatou dor no ombro direito, principalmente ao toque e durante os movimentos. Diante dos sinais apresentados, os profissionais realizaram a imobilização do membro.
Considerando também a forma como ocorreu o acidente, a equipe realizou o pranchamento completo do motociclista para garantir maior segurança durante a retirada do local e o transporte.
Após ser estabilizado, o homem foi encaminhado ao Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, onde ficou sob os cuidados da equipe médica para avaliação e continuidade do atendimento.
DESPEDIDA
Durante grande parte de sua vida, morou na região das proximidades do antigo Clube dos Médicos de Aquidauana, onde era conhecida por moradores e pessoas que acompanharam sua trajetória.
POLICIAL
Durante a ação, foram apreendidas três armas de fogo, munições e aproximadamente 30 quilos de carne bovina.
Programação definida
Campanha pelos 20 anos da Lei Maria da Penha será lançada na próxima quarta-feira; programação inclui palestra, apresentação artística e caminhada
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