Homem é encontrado ferido na Ponte Nova

João Éric / O Pantaneiro

Na manhã desta quarta-feira (16), por volta das 11h, um homem foi encontrado caído sobre a Ponte Nova, que liga os municípios de Aquidauana e Anastácio, no Mato Grosso do Sul. Ele apresentava ferimentos na cabeça e foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

As circunstâncias do ocorrido ainda não foram esclarecidas. A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana para receber atendimento médico.