Homem é encontrado morto em estado de decomposição em Aquidauana

Um homem foi encontrado no final da tarde de ontem (4) morto dentro da sua casa, localiza na Travessa Bela, no Bairro Alto, em Aquidauana. A principal suspeita da polícia é que ele sofreu um infarto.



Conforme apurado pelo Jornal O Pantaneiro, a vítima foi identificada como Afonso.



Vizinhos estranharam um forte odor na região. Além disso, perceberam que Afonso não era visto desde a última quinta-feira.



Diante destes fatos, decidiram entrar na casa da vítima. Lá, encontraram Afonso caído em visível estado de decomposição.



A polícia foi chamada e confirmou a morte do homem. O local foi preservado até a chegada da perícia.



A principal suspeita da polícia é que o homem sofreu um infarto.



A ocorrência foi registrada como morte a esclarecer.