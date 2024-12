Homem é esfaqueado durante discussão no Bairro São Francisco em Aquidauana

Você Repórter

Um homem de 36 anos foi esfaqueado durante uma discussão no Bairro São Francisco, em Aquidauana, na noite de segunda-feira (16). Segundo a Polícia Militar, o agressor, também de 36 anos, utilizou uma faca para atingir a vítima na cintura após um desentendimento.



Conforme o boletim de ocorrência, a denúncia partiu de populares, que relataram uma pessoa ferida e mantida refém no local. A guarnição atuava como parte da Operação Boas Festas quando foi encaminhada ao endereço.



Ao chegar, os policiais encontraram um homem de 36 anos na porta da residência, acompanhado de uma mulher da mesma idade. No interior do imóvel, estava a vítima, outro homem, também com 36 anos, com um corte na região da cintura, causado por uma faca.



Segundo relato da vítima, o autor havia retornado de uma fazenda e, durante a tarde, consumiu bebida alcoólica com a filha da vítima, uma mulher maior de idade com deficiência intelectual. Quando o dono da residência tentou intervir pedindo que o consumo de álcool parasse, foi ofendido verbalmente e, durante a discussão, golpeado com a faca. Após o ataque, o agressor ainda proibiu que a vítima pedisse ajuda ou acionasse as autoridades.



A faca utilizada no crime, com cabo de madeira e lâmina de 20 centímetros, foi encontrada sob um armário da cozinha. O suspeito foi detido no local, mas tentou fugir ao ser conduzido à viatura, sendo contido pela equipe policial. Durante a imobilização, ele sofreu uma escoriação na testa.



A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao pronto-socorro para sutura do ferimento. O agressor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foi apresentado com os relatos e provas do caso.



A ocorrência contou com o apoio de equipes do Corpo de Alunos da PM e da Rádio Patrulha de Anastácio. O caso segue sob investigação das autoridades.