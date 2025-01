Homem é esfaqueado em Aquidauana e morre no hospital

Polícia Militar atendeu ocorrência / Foto: Arquivo/Jornal O Pantaneiro

No sábado (18), a Polícia Militar de Aquidauana atendeu a um chamado da Central de Operações para verificar a entrada de um homem ferido no Pronto Socorro local.



A vítima, identificada como Jonilson Pereira Gomes, de 33 anos, apresentava lesões graves causadas por arma branca, incluindo um corte na parte superior da cabeça, no lado esquerdo, e uma perfuração na região lombar que atingiu o pulmão.



Segundo informações da equipe médica, Jonilson foi levado ao hospital por populares e estava em visível estado de embriaguez, o que impossibilitou que prestasse informações sobre o ocorrido. Nem familiares, nem testemunhas foram localizados no momento para fornecer detalhes sobre o crime, como a identidade do agressor ou o local onde os fatos aconteceram.



Apesar dos esforços da equipe médica, Jonilson não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A Polícia Militar registrou o caso e encaminhou o boletim de ocorrência para as autoridades competentes, que seguirão com as investigações para apurar as circunstâncias do crime.