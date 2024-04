Homem é esfaqueado por adolescente no Nova Aquidauana

Divulgação

Um homem foi esfaqueado na noite de domingo (14), na rua 10, no Bairro Nova Aquidauana. O principal suspeito é um adolescente de 14 anos.



Segundo divulgado pelo Corpo de Bombeiros, a vítima relatou que, seu sobrinho de 11 anos foi agredido pelo suspeito.



Para defender o sobrinho, o homem foi até o adolescente e o agrediu. Contudo, o menino estava armado com um facão e golpeou a vítima na cintura.



O Corpo de Bombeiros foi chamado e realizou o atendimento da vítima. Já o adolescente foi encaminhado para a delegacia juntamente com sua mãe.



Na versão do adolescente, a briga começou porque, o sobrinho da vítima passou por ele e o chamou de maconheiro. Na sequência, o adolescente desferiu um tapa na cabeça do menino.