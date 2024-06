Homem é esfaqueado por desconhecido em Aquidauana

Ilustrativa

Na madrugada de ontem (11), um homem de 37 anos foi esfaqueado por um desconhecido durante uma briga em Aquidauana. O incidente ocorreu atrás da Rodoviária de Aquidauana, no bairro Alto.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a equipe de Radio Patrulha foi solicitada para averiguar uma possível briga no local. Ao chegarem, encontraram a vítima, um morador da Vila Trindade de Aquidauana, que relatou não ter participado da briga. No entanto, um dos envolvidos na confusão se aproximou e desferiu um golpe de faca na região dorsal da vítima, próximo ao ombro direito, causando um ferimento contuso.

A vítima não conseguiu identificar o agressor ou fornecer suas características. Após receber atendimento médico no hospital local, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para o registro do ocorrido e para as devidas providências.

Apesar das diligências realizadas nas imediações, o possível autor do ataque não foi localizado. As investigações continuam para identificar e capturar o agressor.