25 de Agosto de 2025 • 13:12

Ocorrência

Homem é ferido com golpe de facão após discussão com prima em Aquidauana

Caso foi registrado na noite de domingo (24)

Da redação

Publicado em 25/08/2025 às 08:41

Atualizado em 25/08/2025 às 08:42

Ilustrativa - Divulgação Polícia Militar

A Polícia Militar atendeu, na noite de domingo (24), uma ocorrência de violência familiar na região da Rua Jorge Botstein, em Aquidauana. Um homem de 34 anos foi atingido na cabeça com um facão durante uma briga com a prima, de 38 anos.

Segundo o registro policial, a guarnição foi acionada por populares que informaram sobre a confusão. No local, os militares encontraram a mulher visivelmente embriagada, que relatou ter sido agredida pelo primo, mas não apresentava lesões aparentes.

Nos fundos do terreno, os policiais localizaram o homem com um corte na cabeça e sangramento. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos antes de encaminhá-lo ao pronto-socorro do Hospital Regional, onde permaneceu consciente e orientado, sem risco de morte.

A vítima relatou que empurrou a prima antes de ser agredido com o facão. A mãe da autora confirmou aos policiais ter presenciado a agressão. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e a mulher foi apontada como autora no boletim de ocorrência.

