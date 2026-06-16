Homem e mulher ficam feridos após colisão entre motos no bairro Nova Aquidauana

Corpo de Bombeiros socorreu as duas vítimas / Arquivo

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre as motocicletas que conduziam, na tarde desta segunda-feira (15), no bairro Nova Aquidauana. O atendimento foi realizado por equipes do Corpo de Bombeiros.

No local do acidente, os militares encontraram um homem caído. Segundo a corporação, ele apresentava escoriações no braço, antebraço e cotovelo esquerdo. Apesar de não haver indícios aparentes de fraturas, o membro foi imobilizado, por precaução. Em seguida, a vítima foi colocada em uma prancha rígida para o transporte seguro.

A segunda envolvida, uma mulher, estava sentada na calçada e reclamava de dores na região do quadril, provocadas pelo impacto da colisão entre as motos.

Após receberem os primeiros atendimentos no local, as duas vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, onde passaram por avaliação médica e permaneceram sob os cuidados da equipe de plantão.

As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.