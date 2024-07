Homem é preso ao bater no rosto da esposa com machadinha

Mulher, de 26 anos, foi agredida no rosto com uma machadinha pelo marido que cismou estar sendo traído. O homem de 38 anos foi preso. O crime ocorrreu no dia 21, no bairro Nova Aquidauana.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e encontrou populares apontando para um homem sem camisa na rua dizendo que ele teria agredido a esposa.

Os policiais abordaram o homem que disse ter discutido com a esposa, a empurrado e saído de casa.

Na residência, a mulher estava com o rosto coberto de sangue e bastante nervosa. Ela contou que o marido é extremamente ciumento e passou a cismar que ela tem outra pessoa.

Por isso, o autor agarrou a vítima pelo pescoço e passou a enforca-la, sufocando-a , não contente apoderou de uma machadinha e desferiu um golpe contra o rosto da mesma.

Ela conseguiu se desvencilhar e ligou para seu pai pedindo ajuda, que uma vizinha ligou para a polícia, já o autor correu na casa vizinha e pediu emprestado um short do seu amigo e saiu.

O homem foi detido e encaminhado ate a delegacia para as providências que o caso requer, já a vitima foi encaminhada para o pronto socorro local sendo deixada aos cuidados médicos.