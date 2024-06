Homem é preso por suspeita de estupro contra ex-companheira

Ilustrativa

A Polícia Militar de Aquidauana atendeu na madrugada deste domingo, 23, uma denúncia de estupro na Vila Trindade. A vítima, uma mulher de 21 anos, que contou que estava separada de seu ex-companheiro, de 24 anos, há um mês e que, desde então, ele a persegue.

Ainda conforme a vítima, o autor chegou a ir na sua casa duas vezes antes de cometer o estupro.

Ao tentar conversar, o autor a agarrou pelo pescoço, tirou uma foto com seu celular e começou a agredi-la fisicamente com puxões de cabelo e apertões no pescoço.

Em seguida, ele a arrastou até os fundos da residência, onde a estuprou, afirmando: "você não gosta de dar." Após o abuso, o agressor fugiu do local de bicicleta.

A vítima indicou aos policiais onde ele poderia estar, na Rua Filinto Muller.

Diante das informações, a equipe foi até o local e encontrou o autor em frente à residência. Ele foi abordado e, para evitar fuga e garantir a segurança da equipe, foi algemado.

Questionado, ele admitiu ter agredido a vítima, mas negou a acusação de estupro, alegando que apenas a empurrou.

A jovem apresentava vermelhidão no pescoço, enquanto ele não tinha lesões aparentes.

Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência e demais providências. O caso será investigado.