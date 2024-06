Homem é preso após agredir esposa com chicote em Aquidauana

Divulgação

Um homem de 49 anos foi preso depois de agredir a própria esposa de 40 anos com um chicote. O caso aconteceu no domingo (2), em uma residência localizada na Rua dos Ferroviários, em Aquidauana.



Segundo o relato da vítima no boletim de ocorrência, o episódio de violência começou quando estava em casa com o marido. Em determinado momento, sem motivo aparente, ele começou a agredi-la fisicamente.



Com um chicote feito de correia de máquina de lavar roupa, o suspeito desferiu quatro golpes, atingindo diversas partes do corpo da mulher, incluindo perna, braço, costas e nádegas, o que causou graves lesões.



A situação se agravou quando o agressor, de forma ainda mais cruel, queimou o olho esquerdo da vítima com um cigarro. Desesperada, ela conseguiu fugir e pedir socorro na Avenida Pantaneta, onde uma equipe da Polícia Militar foi acionada.



Os policiais foram até à residência do casal e encontraram o homem dentro de seu veículo. Ao ser abordado, ele resistiu à prisão, alegando uma lesão no joelho esquerdo e utilizando muletas devido a um acidente anterior. Mesmo assim, foi detido pelas autoridades sem necessidade de algemas.



Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante pelo crime de violência doméstica e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.